Золото подскочило в цене до максимума за три недели

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Цены на золото активно растут вечером в пятницу и находятся вблизи максимума за три недели из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 19:52 по Москве подскочили на 3,02% до $1939,8 за тройскую унцию.

Как сообщалось, израильские военные призвали жителей северной части сектора Газа переместиться на юг анклава "ради своей собственной безопасности и безопасности своих семей". Эвакуация может затронуть около 1,1 млн палестинцев, или половину всех жителей.

"События на Ближнем Востоке вышли на передний план, затмив собой все опасения рынка и все дискуссии, - отметил управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес в интервью MarketWatch. - Конфликт и его возможные последствия привлекли внимание мирового сообщества и стали главной темой в СМИ и публичном дискурсе, временно сумев отвлечь внимание от финансовых и экономических вопросов".

"Думаю, что опасения войны поддерживают цены на золото, - сказал Иннес. - Не думаю, что трейдерам хочется держать короткие позиции в нефти или золоте на грядущих выходных на случай, если пороховые бочки Ближнего Востока взорвутся".