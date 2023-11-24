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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Золото дорожает и вновь приблизилось к $2000 за унцию

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно поднимаются вечером в пятницу на фоне ослабления доллара.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 19:02 по Москве выросли на 0,3%, до $1999,6 за тройскую унцию.

Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов в пятницу опустился на 0,5%. Слабый доллар повышает инвестиционную привлекательность золота для держателей других валют.

"Недавнее ралли цен на золото вызвано надеждами, что Федрезерв больше не будет поднимать процентную ставку, - написали аналитики Commerzbank AG. - Однако потенциал к дальнейшему росту котировок, по нашему мнению, ограничен, поскольку мы ожидаем первого снижения ставки только к середине следующего года, и только тогда золото сможет закрепиться выше отметки в $2000 за унцию".

Comex США ФРС
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