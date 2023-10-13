Wildberries отменил комиссию за оплату через карты Visa и Mastercard

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries отменил комиссии при оплате товаров картами Visa и Mastercard, сообщила компания. Решение принято по итогам совещания в Генпрокуратуре с представителями Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора 12 октября.

Кроме того, маркетплейс "принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы".

Wildberries начал взимать комиссию в размере 3% при оплате покупок картами Visa и Mastercard с 10 октября. Решение в компании объясняли "особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним".

"На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России", - говорили в компании накануне.

Информация привлекла внимание Генпрокуратуры, которая в четверг начала соответствующую проверку с участием Роспотребнадзора и Банка России.

"Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов", - заявляли в прокуратуре.

В пресс-службе Wildberries, в свою очередь, сообщали, что компания получила приглашение на рабочее совещание в Генпрокуратуре, которое посвящено вопросам оплаты покупок на платформе.

"В ходе рабочей встречи стороны дополнительно обсудили систему работы с товаром ненадлежащего качества, а именно: плата за возврат таких товаров не взимается, при этом в случае отказа от товара надлежащего качества компания возвращает покупателю стоимость товара за исключением расходов на его обратную логистику", - добавили в Wildberries.