Прокуроры добились изменения порядка 20 правил торговли маркетплейса Wildberries

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ сообщает, что Wildberries изменил порядка 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей.

"В рамках проверки, организованной по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО "Вайлдберриз" правилам пользования торговой онлайн-площадкой. В ходе надзорных мероприятий компанией изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей", - сообщили в надзорном ведомстве в среду.

Так, исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее.

"Теперь срок доставки товара может быть продлен только по согласованию с потребителем, зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств, сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара", - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что маркетплейсом тестируется новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет Wildberries.

Возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях, к которым относятся: низкая доля выкупа покупателем, значительные расстояния транспортировки, а также особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные у населения, часто подменяемые недобросовестными клиентами в пунктах выдачи).

"При этом гражданин в момент оформления заказа предварительно информируется о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом ему товара", - сообщили в прокуратуре.

В октябре Wildberries начал взимать комиссию в размере 3% при оплате покупок картами Visa и Mastercard. Решение в компании объясняли "особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним".

Информация привлекла внимание Генпрокуратуры, которая начала соответствующую проверку с участием Роспотребнадзора и Банка России.

"Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов", - заявляли в прокуратуре.

В пресс-службе Wildberries, в свою очередь, сообщали, что компания получила приглашение на рабочее совещание в Генпрокуратуре, которое посвящено вопросам оплаты покупок на платформе.