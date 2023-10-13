В МИД заявили о проработке вопроса эвакуации граждан РФ из зоны боевых действий в Израиле

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Москве прорабатывают вопрос о возможной эвакуации граждан РФ из зоны палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с резкой эскалацией напряженности в зоне палестино-израильского конфликта МИД России прорабатывает (в том числе в межведомственном формате) модальности возможной эвакуации российских граждан и граждан государств СНГ из зоны боевых действий", - сказала она, отвечая на вопросы журнала "Международная жизнь" относительно проведения возможной эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта

В частности, отметила она, 13 октября специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречи с послами в РФ Египта Назихом Нагари и Израиля Александром Бен Цви.

"Обсуждалась складывающаяся обстановка на Ближнем Востоке на фоне опасной тенденции нарастания кровопролитного вооруженного противостояния, влекущего за собой все больше жертв", - сообщила Захарова.

"В данном контексте с российской стороны была акцентирована необходимость немедленного прекращения огня и скорейшего налаживания переговорного процесса между палестинцами и израильтянами в соответствии с нормами международного права и имеющимися резолюциями ООН и ее Совета Безопасности. Подчеркнута исключительная важность безотлагательного решения всех вопросов, связанных с обеспечением коридора безопасности для эвакуации граждан России и государств-членов СНГ", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что с 9 октября по настоящее время регулярными прямыми рейсами из Израиля в Россию авиакомпаний "Азимут", RedWings и других авиаперевозчиков доставлено 2,3 тысячи человек.