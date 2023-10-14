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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Lufthansa объявила о приостановке эвакуационных рейсов из Израиля

Lufthansa объявила о приостановке эвакуационных рейсов из Израиля
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Авиаперевозчик Lufthansa в субботу приостановил эвакуационные рейсы для граждан Германии из Израиля, сообщают германские СМИ.

"Причина этого шага заключается в неопределенности с обеспечением безопасности и нерешенными проблемами оперативной стабильности в Тель-Авиве", - говорится в сообщении.

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В течение пятницы из Израиля эвакуационными бортами вывезли более 800 граждан Германии. Эти рейсы организовало министерство иностранных дел страны после того, как ряд авиакомпаний приостановил полеты в Израиль и из него в связи с резким осложнением ситуации в этой стране.

Накануне МИД Германии проинформировал о том, что оказал содействие примерно 2,8 тыс. гражданам страны, которые покинули Израиль через наземные КПП или морским путем.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля, после чего ряд стран начали эвакуировать своих граждан.

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Хроника 07 – 14 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Германия Lufthansa
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