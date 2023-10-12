Азербайджан выразил готовность к трехсторонним переговорам с Арменией в Брюсселе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Баку готов к переговорам в трехстороннем формате в Брюсселе с участием лидеров Азербайджана, Армении и главы Евросовета Шарля Мишеля, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Мишель проделал хорошую работу как председатель Европейского совета, чтобы помочь возобновлению переговоров. Азербайджан готов к переговорам в трехстороннем формате", - сказал Амирбеков в интервью французской радиостанции Radio France.

Как сообщалось ранее, Мишель анонсировал трехстороннюю встречу в конце октября в Брюсселе.

Амирбеков отметил, что необходимо вернуться к переговорам и воспользоваться стремлением Евросоюза продвинуть мирный процесс. "Необходимо говорить о делимитации границ, открытии коммуникаций. Если Армения присоединится к нашим усилиям по установлению мира и стабильности, мы также готовы внести свой вклад", - подчеркнул он.

Представитель президента утверждает, что Азербайджан не намерен начинать войну с Арменией. "Конечно, если Армения нападет на нас, то мы не будем сидеть сложа руки. Но я не верю, что это в интересах Армении", - отметил он.

По его словам, Азербайджан в мирном договоре с Арменией еще раз подтвердит безоговорочную приверженность принципу территориальной целостности стран. "Заявления Армении о том, что Азербайджан готовится к новой войне, совершенно безосновательны. Мы уважаем территориальную целостность Армении, как и всех других стран мира", - подчеркнул Амирбеков.