Сезон развода караулов президентского полка в Кремле завершается в субботу

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Заключительная в текущем сезоне церемония развода пеших и конных караулов президентского полка пройдет 14 октября на Соборной площади московского Кремля, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"14 октября 2023 года в 12:00 на Соборной площади московского Кремля пройдет заключительная в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов президентского полка СКМК (Службы коменданта московского Кремля - ИФ) ФСО России", - говорится в сообщении.

Церемония развода караулов традиционно проходит на Соборной площади Кремля в полдень в теплое время года. В этом году церемониал проводится уже 19-й по счету сезон.