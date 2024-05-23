В Кремле церемонии разводов караулов возобновятся с 1 июня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Первая в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка состоится в субботу 1 июня в Кремле, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

Церемония начнется в полдень на Соборной площади.

Развод караулов проводят в Кремле много лет подряд. В 2020 году церемонию отменяли из-за пандемии коронавируса, в 2021 году по той же причине ее не раз приостанавливали.

Президентский полк - единственная в своем роде воинская часть России, личный состав которой обеспечивает безопасность объектов государственной охраны, в том числе Московского Кремля, а также принимает участие в мероприятиях государственного уровня. В 2021 году элитный полк отмечал свое 85-летие.

В 2019 году программа развода караулов была дополнена рядом новых красочных элементов, в частности, специальным приемом с оружием, который состоит из 20 элементов. Они выполняются без пауз, в быстром темпе всем составом пешего караула одновременно.

В разводе караулов принимают участие рота специального караула Президентского полка, кавалерийский почетный эскорт полка и президентский оркестр.

Основные элементы выступления пешего караула, утвержденные еще в 2004 году, -"квадрат", "диагональ", "круг", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест".

Затем для большей зрелищности в программу были включены новые построения - в фигуру "ромб", в котором военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", в фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка".

В программе Кавалерийского почетного эскорта такие сложные и красивые виды конного построения, как "конная карусель", "восьмерка", "свеча" и "цепочка", а также строевые приемы с холодным оружием.

В церемонии задействованы гнедые и вороные лошади ганноверской и тракененской пород.

Разводы проходят под старинные марши и сигналы в исполнении президентского оркестра.

В 2021 году в музыкальном сопровождении церемонии впервые прозвучит марш 17-го драгунского Волынского полка, входивший в репертуар военных оркестров российской армии в конце XIX-начале XX столетий.

Форма военнослужащих сшита по образцу формы 1909-1912 годов, которая, в свою очередь, была создана к столетию Отечественно войны 1812 года.