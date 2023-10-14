Число жертв израильских ударов по Газе приближается к 2 тыс. человек

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Не менее 1,9 тыс. человек погибли из-за ударов Израиля по сектору Газа с 7 октября, сообщают в ночь на субботу израильские СМИ со ссылкой на палестинские медицинские службы.

Кроме того, по этим данным, почти 7,7 тыс. человек ранены.

Почти неделю назад базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ приступил к проведению военной операции против ХАМАС. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.