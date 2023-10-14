Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Что случилось этой ночью: суббота, 14 октября

Пополнение списка иноагентов, рост числа жертв в Газе, два беспилотника ВСУ сбиты над Черным морем

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв израильских ударов по Газе приближается к 2 тыс. человек. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на палестинские медицинские службы.

- Минюст признал иноагентом правозащитницу Ольгу Романову. Кроме нее иноагентами объявлены еще 11 граждан.

- Еще двое адвокатов Навального отправлены в СИЗО. Они проходят по делу об экстремистском сообществе.

- Минобороны заявило о поражении двух беспилотников ВСУ над Черным морем. Попытка атаки была предпринята в субботу около 7:10 по Москве.

- Во Франции объявлен режим "чрезвычайной готовности к нападению". Это сделано на фоне опасений последствий конфликта между Израилем и ХАМАС.

- Американская разведка предупреждала о риске вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС за несколько дней до атаки. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на свои связанные с разведкой источники.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные обнаружили в Газе тела похищенных ХАМАС людей

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден заверил, что занимается как военной помощью Израилю, так и гуманитарными проблемами Газы

Байден заверил, что занимается как военной помощью Израилю, так и гуманитарными проблемами Газы
Обострение палестино-израильского конфликта

Во Франции объявлен режим "чрезвычайной готовности к нападению"

ЦРУ предупреждало об активизации ХАМАС перед атакой на Израиль

ЦРУ предупреждало об активизации ХАМАС перед атакой на Израиль
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль наносит масштабные удары по Газе

Золото подскочило в цене до максимума за три недели

Золото подскочило в цене до максимума за три недели

Напавший на лицей во Франции находился под наблюдением полиции

Зонд НАСА стартовал к астероиду Психея

Обострение палестино-израильского конфликта

Путин предложил посредничество в палестино-израильском урегулировании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });