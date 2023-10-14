Что случилось этой ночью: суббота, 14 октября

Пополнение списка иноагентов, рост числа жертв в Газе, два беспилотника ВСУ сбиты над Черным морем

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв израильских ударов по Газе приближается к 2 тыс. человек. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на палестинские медицинские службы.

- Минюст признал иноагентом правозащитницу Ольгу Романову. Кроме нее иноагентами объявлены еще 11 граждан.

- Еще двое адвокатов Навального отправлены в СИЗО. Они проходят по делу об экстремистском сообществе.

- Минобороны заявило о поражении двух беспилотников ВСУ над Черным морем. Попытка атаки была предпринята в субботу около 7:10 по Москве.

- Во Франции объявлен режим "чрезвычайной готовности к нападению". Это сделано на фоне опасений последствий конфликта между Израилем и ХАМАС.

- Американская разведка предупреждала о риске вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС за несколько дней до атаки. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на свои связанные с разведкой источники.