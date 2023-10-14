Вице-премьер Оверчук отметил значение Международной организации по русскому языку

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что Международная организация по русскому языку, договор об учреждении которой подписан в пятницу в Бишкеке на заседании Совета глав государств СНГ, призвана стать инструментом поддержки, популяризации и распространения языка во всём мире.

"Международная организация по русскому языку - инструмент поддержки, популяризации и распространения нашего языка во всём мире. (...) Неслучайно, что в роли учредителей новой международной организации выступили государства - члены СНГ (...) Это наш общий язык, сближающий наши народы и укрепляющий наши связи. Созданная международная организация - это институциональный механизм, который обеспечит международное взаимодействие по вопросам поддержки использования русского языка во всех возможных формах коммуникации - общение, чтение, письмо, все виды аудиовизуальной культуры", - отметил Оверчук в комментарии по итогам саммита, распространенном пресс-службой правительства РФ.

Местом для размещения штаб-квартиры организации выбран город Сочи.

Вице-премьер обратил особое внимание на международный формат деятельности организации.

"Организация создавалась под эгидой СНГ, но поле её деятельности - весь мир. (...) Организация открыта для присоединения новых членов и развития международных связей", - отметил Оверчук.