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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Вице-премьер Оверчук отметил значение Международной организации по русскому языку

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что Международная организация по русскому языку, договор об учреждении которой подписан в пятницу в Бишкеке на заседании Совета глав государств СНГ, призвана стать инструментом поддержки, популяризации и распространения языка во всём мире.

"Международная организация по русскому языку - инструмент поддержки, популяризации и распространения нашего языка во всём мире. (...) Неслучайно, что в роли учредителей новой международной организации выступили государства - члены СНГ (...) Это наш общий язык, сближающий наши народы и укрепляющий наши связи. Созданная международная организация - это институциональный механизм, который обеспечит международное взаимодействие по вопросам поддержки использования русского языка во всех возможных формах коммуникации - общение, чтение, письмо, все виды аудиовизуальной культуры", - отметил Оверчук в комментарии по итогам саммита, распространенном пресс-службой правительства РФ.

Местом для размещения штаб-квартиры организации выбран город Сочи.

Вице-премьер обратил особое внимание на международный формат деятельности организации.

"Организация создавалась под эгидой СНГ, но поле её деятельности - весь мир. (...) Организация открыта для присоединения новых членов и развития международных связей", - отметил Оверчук.

Алексей Оверчук СНГ
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