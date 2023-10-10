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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Дума одобрила документ о строительстве в Киргизии школ с учебой на русском языке

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник ратифицировала соглашение между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии об условиях строительства, создания и функционирования в Киргизской Республике совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке.

Соглашение было подписано в Бишкеке 29 марта 2023 года.

Соглашение направлено на закрепление условий и порядка строительства, создания и функционирования девяти совместных школ с обучением на русском языке, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования по государственным образовательным стандартам и соответствующим федеральным основным общеобразовательным программам РФ в качестве обязательных, а также государственными образовательными стандартами Киргизии.

Как отмечается в пояснительной записке, проектная мощность школ составит 1224 ученических мест каждая. Учредителями школ выступают Минпросвещения России и Министерство образования и науки Киргизии.

Соглашение предусматривает, что РФ осуществляет финансовое обеспечение деятельности школ путем предоставления средств федерального бюджета школам, включая оплату труда, повышение квалификации и профессиональную переподготовку руководителей и педагогических работников школ, их проживания, функционирования школ, оплату горячего питания учеников младших классов, а также оплату труда инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, обеспечение школ учебной литературой и учебно-методическими комплектами для обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами РФ.

Ввоз в Россию и Киргизию, а также вывоз из России и Киргизии товаров (материалов, оборудования, машин и механизмов) в рамках реализации соглашения будет осуществляться в первоочередном порядке без применения таможенных сборов за таможенные операции, а также таможенных пошлин и налогов, говорится в соглашении.

Запуск образовательной деятельности в школах будет осуществлен поэтапно с введением в эксплуатацию по три совместные школы ежегодно, начиная с сентября 2026 года.

Соглашение заключается сроком на 15 лет и предусматривает автоматическое продление на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода не уведомит письменно по дипломатическим каналам другую сторону о своем решении.

Госдума Киргизия
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