Армия обороны Израиля вновь призвала жителей Газы перебраться на юг анклава

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Израильская армия (ЦАХАЛ) вновь рекомендовала мирным жителям Газы эвакуироваться в южные районы сектора, сообщает в субботу The Jerusalem Post.

"Армия обороны Израиля обеспечит безопасное движение для жителей Газы на юг по двум основным трассам в период с 10:00 до 16:00 местного времени (совпадает с московским)", - пишет газета со ссылкой на сообщение армейского представителя Авихала Адраи, опубликованное в соцсети Х (ранее Twitter) на арабском языке.

JP цитирует представителя ЦАХАЛа Йонатана Конрикуса, который заявил, что "военные предпринимают огромные усилия, чтобы не нанести вреда гражданскому населению".

По его словам, все мирные жители смогут вернуться домой после завершения конфликта.

В израильской армии заявляют, что призыв к эвакуации связан с планами нанесения ударов по подземным укрытиям палестинской группировки ХАМАС вокруг города Газа.

Ранее в ООН сообщили, что израильские военные предписали около 1,1 млн палестинцев в секторе Газа переместиться на юг анклава в течение следующих 24 часов. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация "считает невозможным, чтобы такое перемещение произошло без разрушительных гуманитарных последствий".

Израильская армия признала, что эвакуация палестинцев из северной части сектора Газа может продлиться дольше 24 часов. "Мы понимаем, что эвакуация займет несколько дней", - заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Хагари заявил, что ответственность за страдания мирных жителей, которые не эвакуируются из северной части анклава, лежит на палестинском движении ХАМАС. "ХАМАС использует жителей сектора Газа, навлекая на них катастрофу и призывая их не прислушиваться к рекомендациям ЦАХАЛ в это время", - приводит издание слова представителя израильских военных.

Движение ХАМАС призвало палестинцев игнорировать требование Израиля к 1,1 млн жителей сектора Газа уйти на юг анклава.

Почти неделю назад базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ приступил к проведению военной операции против ХАМАС. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.