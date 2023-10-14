В ООН сообщили о разрушении свыше 1,3 тыс. зданий в Газе за неделю обстрелов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - За неделю израильских ударов по сектору Газа там разрушено более 1,3 тыс. зданий, сообщает в субботу Управление ООН по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) со ссылкой на министерство общественных работ в Газе.

"Согласно данным министерства общественных работ в секторе Газа, там разрушено 1 324 зданий, в них располагалось 5 540 единиц жилья. Еще 3 750 домов серьезно повреждены и непригодны для проживания", - говорится в пресс-релизе УГКВ ООН.

Как отмечается в документе, "частичный урон нанесен 55 тыс. домам".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ на это израильская армия приступила к проведению военной операции против ХАМАС. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.