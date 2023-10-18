"Исламский джихад" отверг обвинения в причастности к удару по больнице в Газе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Палестинское движение "Исламский джихад" назвало "ложью" заявление израильской армии о том, что группировка несет ответственность за удар по больнице в Газе.

"Сионистский враг изо всех сил пытается избежать своей ответственности за жестокую резню, которую он совершил, взорвав арабскую национальную больницу баптистов в Газе, используя свою обычную фабрикацию лжи и обвиняя движение "Исламский джихад" в Палестине", - говорится в заявлении.

"Поэтому мы подтверждаем, что обвинения, выдвинутые врагом, являются ложными и безосновательными", - добавили в группировке.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник вечером заявила, что не имеет отношения к удару по больнице в секторе Газа. По ее данным, к взрыву привел неудачный запуск ракеты "Исламским джихадом".

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил: "Анализ оперативных систем ЦАХАЛ показывает, что террористы в Газе выпустили шквал ракет, которые прошли в непосредственной близости от больницы Ахли в Газе в момент нанесения удара".

"Разведданные из многочисленных источников, которыми мы располагаем, указывают на то, что "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе", - заявил он.

Хагари также сообщил, что у Израиля есть аудиозаписи, на который члены ХАМАС обвиняют во взрыве "Исламский джихад".

Минздрав в секторе Газа во вторник сообщил, что не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице на территории анклава. Позднее палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших.