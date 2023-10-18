Белый дом заявил о планах Байдена задать "трудные вопросы" Нетаньяху

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден задаст "трудные вопросы" во время своего визита в Израиль премьер-министру Биньямину Нетаньяху, сообщил журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Он задаст несколько трудных вопросов", - сказал Кирби в ходе брифинга.

По его словам, Байден также хочет узнать у израильтян об их целях на ближайшие дни.

Кирби добавил, что американский лидер намерен переговорить с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасоми.

"У него будет возможность вновь переговорить с ними по пути домой", - уточнил советник.

Белый дом также опубликовал заявление Байдена на своем сайте. Президент США "опечален" произошедшим с больницей в Газе, говорится в сообщении.

"Я возмущен и глубоко опечален взрывом в больнице Аль-Ахли в Газе и ужасными человеческими жертвами в результате этого", - заявил Байден.

Отмечается, что он "поручил команде по национальной безопасности продолжить собирать информацию о том, что в действительности произошло".

Президент США также сообщил, что, узнав о взрыве, поговорил с королем Иордании королем Абдуллой II и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"США однозначно выступают в защиту жизни гражданских во время конфликта, и мы скорбим по пациентам, медицинскому персоналу и другим невинным людям, убитым и раненым в этой трагедии", - подчеркнул президент.

До этого сообщалось, что направляющийся в Израиль Байден отложил анонсированный ранее визит в Иорданию.

Власти Иордании отменили запланированный на среду саммит с лидерами США, Египта и Палестинской национальной администрации (ПНА) в Аммане, писали иорданские СМИ.

В сообщениях отмечалось, что король Иордании Абдалла II пошел на этот шаг после того, как от участия в саммите отказался глава ПНА Махмуд Аббас - чтобы выразить протест против ракетного удара по больнице в секторе Газа, из-за которого погибли сотни палестинцев.

Минздрав в Газе сообщил во вторник, что не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице на территории анклава. Позднее палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших.