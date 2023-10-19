Байден на этой неделе выступит с обращением к нации по Израилю и Украине

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден намерен на этой неделе выступить с обращением к согражданам по Украине и противостоянию Израиля и ХАМАС, сообщили в Белом доме.

"В четверг президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить нашу реакцию на террористические атаки ХАМАС против Израиля и на (...) боевые действия России против Украины", - говорится в сообщении администрации Байдена.

Уточняется, что выступление состоится в Белом доме в 20:00 (3:00 пятницы МСК).

Байден обратится к американцам в то время, когда палате представителей США не удается избрать нового спикера. До завершения этого процесса конгрессмены не могут среди прочего выделять средства на военную помощь партнерам Соединенных Штатов. В Белом доме, в свою очередь, заявляли, что намерены продолжать поддержку Украины и Израиля.