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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Байден вылетел из Израиля

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Самолет президента США Джо Байдена в среду вылетел из аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле. Об этом свидетельствуют видеокадры, опубликованные в соцсетях, на которых запечатлен взлетающий президентский самолет.

СМИ отмечают, что визит Байдена в Израиль продлился чуть менее восьми часов. За это время он провел встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими представителями израильских властей.

Ранее ожидалось, что президент США также посетит Иорданию, где планировалась встреча с председателем Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом, однако Аббас после удара по больнице в секторе Газа отказался участвовать в этой встрече.

Представитель Аббаса обвинил Израиль в "отвратительном преступлении".

Вслед за этим власти Иордании отменили планировавшийся на среду саммит в Аммане с лидерами США, Египта и ПНА.

Накануне по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был произведен ракетный удар. Минздрав в секторе Газа заявил о гибели как минимум 500 мирных граждан. Армия обороны Израиля заявила, что не имеет отношения к удару по больнице, и считает, что к взрыву привел неудачный запуск ракеты движением "Исламский джихад".

Президент Байден в среду заявил, что пришел к выводу о непричастности Израиля к атаке на больницу Аль-Ахли в секторе Газа на основе данных Пентагона.

США Джо Байден Израиль
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