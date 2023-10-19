Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Президенты США и Египта договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП Рафах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора уделили особое внимание гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"Президенты двух стран договорились о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах на постоянной основе, при этом соответствующие власти двух стран координируют свои действия с международными гуманитарными организациями под наблюдением Организации Объединенных Наций для обеспечения доставки помощи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента Египта.

Отмечается, что Байден выразил "благодарность и признательность за усилия египетского руководства, направленные на достижение мира и стабильности в регионе".

Ранее во Всемирной продовольственной программе сообщили, что получили от стран региона 305 тонн продовольствия для доставки в сектор Газа. В организации предупредили, что еды на складах в анклаве остается на четыре-пять дней. Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявляла, что есть острая необходимость приостановить военные действия между Израилем и ХАМАС для доставки гуманитарной помощи в Газу.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.

США Египет сектор Газа Раффх
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Великобритании в четверг посетит Израиль

Администрация Байдена планирует запросить $60 млрд для Украины

Байден на этой неделе выступит с обращением к нации по Израилю и Украине

Байден на этой неделе выступит с обращением к нации по Израилю и Украине

Палата представителей Конгресса снова не смогла избрать спикера

Палата представителей Конгресса снова не смогла избрать спикера

Соцсесть X опробует новую платную подписку для борьбы с ботами и спамом

Соцсесть X опробует новую платную подписку для борьбы с ботами и спамом

Байден вылетел из Израиля

Россия направила гуманитарную помощь в сектор Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" сообщила об обстреле израильских военных постов у границы с Ливаном

"Хезболла" сообщила об обстреле израильских военных постов у границы с Ливаном

В Грузии не оставляют планов привлечь президента к уголовной ответственности

Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });