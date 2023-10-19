Президенты США и Египта договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП Рафах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора уделили особое внимание гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"Президенты двух стран договорились о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах на постоянной основе, при этом соответствующие власти двух стран координируют свои действия с международными гуманитарными организациями под наблюдением Организации Объединенных Наций для обеспечения доставки помощи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента Египта.

Отмечается, что Байден выразил "благодарность и признательность за усилия египетского руководства, направленные на достижение мира и стабильности в регионе".

Ранее во Всемирной продовольственной программе сообщили, что получили от стран региона 305 тонн продовольствия для доставки в сектор Газа. В организации предупредили, что еды на складах в анклаве остается на четыре-пять дней. Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявляла, что есть острая необходимость приостановить военные действия между Израилем и ХАМАС для доставки гуманитарной помощи в Газу.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.