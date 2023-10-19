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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Лавров заявил, что отношения РФ и КНДР вышли на качественно новый уровень

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с северокорейским коллегой Цой Сой Хи в Пхеньяне.

"После проведения исторического саммита между президентом Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень", - сказал Лавров в начале встречи.

Российский министр напомнил, что "75 лет назад Советский Союз, который сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от японского колониального господства, первым признал молодое корейское государство, а затем оказывал ему содействие в становлении национальной экономики, науки, культуры, образования".

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"Мы всегда будем помнить тот неоценимый вклад, который товарищ Ким Ир Сен и затем товарищ Ким Чен Ир внесли в становление наших отношений", - подчеркнул Лавров.

Со своей стороны министр иностранных дел Северной Кореи отметила, что "частные встречи глав МИД двух стран, в ходе которых укрепляются товарищеские узы, служат доказательством, что корейско-российские двусторонние отношение с давней историей дружбы показывают динамику развития, развиваются с новой жизненной силой".

Она добавила, что переговоры с Лавровым в Северной Корее "станут важным моментом для исполнения договоренностей, достигнутых на сентябрьском саммите" Путина и Ким Чен Ына.

МИД РФ Лавров КНДР
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