Южная Корея введет санкции против РФ в случае предоставления военных технологий КНДР
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея будет вынуждена ввести санкции в отношении России, если Москва предоставит Пхеньяну военные технологии, заявил министр по делам объединения двух Корей Ким Ен Хо в интервью агентству "Ренхап".
"Если Россия предлагает военные технологии Северной Корее, это указывает на серьезную угрозу безопасности Южной Кореи. Тогда мы не можем не добиваться введения мощных санкций против России и Северной Кореи совместно с США и другими странами", - сказал Ким Ен Хо.
Он отметил, что в настоящее время Сеул не рассматривает возможность введения односторонних санкций против России.
Говоря о возможности приостановки действия военного соглашения между двумя Кореями, Ким Ен Хо сказал, что правительство рассмотрит это в случае серьезных провокаций со стороны КНДР.
"Если Север устроит серьезные провокации, нам нужно активно пересмотреть межкорейское военное соглашение", - сказал он.
При этом министр выразил сомнение в том, что Северной Корее удастся осуществить в этом месяце обещанный запуск спутника-шпиона.
"Сомнительно, что Север смог бы решить технические проблемы за короткий промежуток времени, чтобы позволить себе предпринять третью попытку", - заявил Ким Ен Хо.