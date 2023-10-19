Южная Корея введет санкции против РФ в случае предоставления военных технологий КНДР

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея будет вынуждена ввести санкции в отношении России, если Москва предоставит Пхеньяну военные технологии, заявил министр по делам объединения двух Корей Ким Ен Хо в интервью агентству "Ренхап".

"Если Россия предлагает военные технологии Северной Корее, это указывает на серьезную угрозу безопасности Южной Кореи. Тогда мы не можем не добиваться введения мощных санкций против России и Северной Кореи совместно с США и другими странами", - сказал Ким Ен Хо.

Он отметил, что в настоящее время Сеул не рассматривает возможность введения односторонних санкций против России.

Говоря о возможности приостановки действия военного соглашения между двумя Кореями, Ким Ен Хо сказал, что правительство рассмотрит это в случае серьезных провокаций со стороны КНДР.

"Если Север устроит серьезные провокации, нам нужно активно пересмотреть межкорейское военное соглашение", - сказал он.

При этом министр выразил сомнение в том, что Северной Корее удастся осуществить в этом месяце обещанный запуск спутника-шпиона.

"Сомнительно, что Север смог бы решить технические проблемы за короткий промежуток времени, чтобы позволить себе предпринять третью попытку", - заявил Ким Ен Хо.