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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Ким Чен Ын на встрече с Лавровым выразил готовность реализовать договоренности с Путиным

Ким Чен Ын и Лавров обсудили взаимодействие КНДР и РФ на фоне сложной международной обстановки

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Пхеньяне в четверг обсудили "инициативное реагирование" двух стран на сложную региональную и международную обстановку, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын и Сергей Лавров (...) сошлись во мнении о представляющих взаимный интерес важнейших вопросах. В их числе - вопросы об инициативном реагировании двумя странами - КНДР и РФ на сложную региональную и международную обстановку на основе прочного политического и стратегического взаимодоверия, о планомерном расширении общими усилиями двусторонних связей во всех направлениях", - сообщил ЦТАК.

Отмечается, что Ким Чен Ын также выразил "незыблемую позицию" партии и правительства КНДР "полноценно реализовать договоренности", достигнутые в ходе встречи северокорейского лидера и президента РФ Владимира Путина, чтобы "выстроить стабильные на долгие времена и устремленные в будущее корейско-российские отношения в новую эпоху".

"Товарищ Ким Чен Ын с чувством вспомнил сентябрьскую встречу с товарищем Путиным на космодроме Восточный, вписавшую яркую страницу в историю традиционной корейско-российской дружбы", - говорится в сообщении.

О том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял в Пхеньяне главу российского МИД Сергея Лаврова, сообщили журналистам в четверг в МИД РФ. Их встреча продлилась чуть больше часа.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию в сентябре. В частности, в ходе поездки он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным осмотрел космодром "Восточный". После этого лидеры государств провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем "тет-а-тет", обсудив региональную безопасность и ситуацию в мире.

Ким Чен Ын КНДР МИД РФ Лавров
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