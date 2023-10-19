Госдеп призвал американцев за рубежом к повышенной бдительности

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Госдеп США в четверг рекомендовал американцам, находящимся за пределами страны, сохранять бдительность из-за роста напряженности в мире и возможности совершения терактов.

"В связи с ростом напряженности в различных частях мира, возможностью террористических атак, демонстраций или насильственных действий против граждан и интересов США, Госдеп советует гражданам США за рубежом проявлять повышенную осторожность", - говорится предупреждении ведомства.

В частности, США призывают своих граждан быть бдительными в местах, часто посещаемых туристами, и зарегистрироваться в программе Smart Traveller, чтобы получать необходимую информацию и оповещения. Отмечается, что эта программа также позволяет найти соотечественников за границей в случае чрезвычайной ситуации.