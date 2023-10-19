Посольства Израиля в нескольких странах Ближнего Востока приостановили работу

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Власти Израиля объявили о временном прекращении работы посольств в ряде стран Ближнего Востока.

"Израиль закрывает посольства в ряде ближневосточных стран – в Бахрейне, Египте, Иордании, Марокко и Турции", - говорится в сообщении, опубликованном израильской общественной телерадиокомпанией в соцсети Х в четверг.

По данным израильских СМИ, всего на данный момент так или иначе ограничена работа примерно 20 израильских дипмиссий в мире. Персоналу предписано оставаться дома и работать удаленно либо переехать в более безопасные города в пределах стран пребывания.