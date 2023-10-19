Группа "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга в ней

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Руководители Группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт" приняли решение приостановить членство в ней Росфинмониторинга. Об этом сообщается в заявлении временно исполняющего обязанности председателя группы, опубликованном на сайте международной организации.

Отмечается, что решение принято для поддержания репутации группы "Эгмонт" в мировом пространстве противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), обеспечения сплоченности экосистемы ПОД/ФТ, а также защиты других интересов и целей группы.

Группа "Эгмонт" – международная организация, объединяющая подразделения финансовой разведки 170 стран. Она создана в июне 1995 года по инициативе подразделений финансовых разведок Бельгии и США как неофициальная организация государственных ведомств-получателей раскрываемой информации с целью создать коллективный механизм для укрепления сотрудничества и обмена информацией, полезной для выявления и пресечения отмывания денег, а затем и финансирования терроризма. Россия была принята в группу "Эгмонт" в июне 2002 года.

Ранее сообщалось, что пленарная сессия FATF (Financial Action Task Force - Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере ПОД/ФТ, а также оценкой соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам, в октябре 2022 года запретила России участвовать в текущих и будущих проектах этой международной организации и участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF в качестве ее члена, заявив что действия России на Украине противоречат ее основным принципам, направленным на обеспечение безопасности, защищенности и целостности мировой финансовой системы.