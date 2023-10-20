Манифестация в поддержку палестинцев прошла в Париже

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Париже на манифестацию солидарности с палестинцами сектора Газа в четверг вечером на площади Республики собрались несколько тысяч человек, сообщает газета Le Parisien.

Издание отмечает, что, после систематических запретов на манифестации в поддержку Палестины, организаторы через административный суд французской столицы добились права на проведение акции.

Решение суда о приостановке запрета парижской префектуры было принято, когда несанкционированная еще манифестация на площади Республики уже началась. Полиция, которая готовилась разгонять толпу, отступила после объявления об этом решении.

Административный суд решил, что нет признаков того, что запланированное мероприятие может "представлять собой особый риск насилия в отношении других групп или сил порядка". При этом суд счел, что соответствующие распоряжения префектуры являются "серьезным и явно незаконным посягательством на свободу демонстраций".

К тому же накануне Государственный совет напомнил правительству, что пропалестинские манифестации не могут запрещаться систематически, и что только префекты должны оценивать, существует ли локальный риск нарушения общественного порядка.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен, который узнал о решении административного суда во время его интервью телеканалу RTBF, выразил надежду, что манифестация будет "для поддержки Палестины, а не выражения ненависти к евреям".

Как сообщал ряд СМИ, акция началась мирно, но в дальнейшем произошли стычки манифестантов с полицией, которая применила спецсредства, чтобы не допустить беспорядки.