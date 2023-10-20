Что случилось этой ночью: пятница, 20 октября

Манифест в поддержку Палестины в Париже, пеплоизвержение вулкана на Камчатке, экстренная посадка самолета в Томске

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два дрона ВСУ были сбиты в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

- Рейс S7 из Москвы в Томск приземлился с одним двигателем в Новосибирске. Никто из 165 пассажиров не пострадал.

- Эсминец США перехватил несколько ракет у берегов Йемена. Ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы, но неясно, целились ли они по эсминцу, или хотели поразить другой объект.

- Манифестация в поддержку палестинцев прошла в Париже. Акция началась мирно, но в дальнейшем произошли стычки манифестантов с полицией.

- Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 4,5 км. Накрытия населенных пунктов не зарегистрировано, туристических групп в районе вулкана нет.

- Российские боксеры победили сборную мира в матчевой встрече, не проиграв ни боя. Три из 11 поединков завершились вничью, в остальных восьми победили российские спортсмены.

- Axios сообщил, что США передадут Израилю две батареи ПРО "Железный купол". Также возможна передача 155-мм снарядов, ранее предназначавшихся Украине.