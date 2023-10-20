Бежавшему в КНДР американскому солдату на родине предъявили обвинение в дезертирстве

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти США предъявили военнослужащему Трэвису Кингу, бежавшему в КНДР и возвращенному на родину, обвинения по ряду пунктов, включая дезертирство, сообщает телеканал CBS News.

"Кингу предъявлено всего восемь пунктов обвинений", - сообщил телеканал, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы.

Уточняется, что в этом списке помимо дезертирства, нападение на других солдат и офицеров, вымогательство, а также дача ложных показаний и неподчинение вышестоящим офицерам.

СМИ отмечают, что только за дезертирство Кингу может грозить три года тюрьмы.

Как сообщалось, американский солдат Трэвис Кинг, в июле пересекший демаркационную линию и оказавшийся в КНДР, был передан американским властям в конце сентября. Власти Северной Кореи распорядились выслать Кинга из страны.

В ходе проведенного в КНДР расследования Кинг признался в незаконном пересечении демаркационной линии.

18 июля Кинг без разрешения перешел из Южной Кореи в КНДР в районе демилитаризованной зоны в Пханмунджоме во время обзорной экскурсии.