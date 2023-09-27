Пхеньян вернул США пробравшегося в КНДР американского военного

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Американский солдат Трэвис Кинг, в июле пересекший демаркационную линию и оказавшийся в КНДР, сейчас находится в Китае и передан там американским властям, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на официальные лица США.

Других подробностей пока не сообщается.

Ранее в среду сообщалось, что власти Северной Кореи распорядились выслать Кинга из страны. Тогда не говорилось, когда именно страна планирует высылку военного.

18 июля Кинг во время обзорной экскурсии без разрешения перешел из Южной Кореи в КНДР в районе демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.

В августе агентство ЦТАК сообщило, что Кинг изъявил желание эмигрировать: "Американский солдат Трэвис Кинг сообщил, что разочаровался в несправедливом американском обществе, и выразил волю к эмиграции в нашу или в третью страну".

В ходе расследования Кинг признался в незаконном пересечении демаркационной линии.