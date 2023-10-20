Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на Филиппинах

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на острове Минданао (Филиппины) в 50 км к востоку от города Тагум, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По результатам оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 02:59 пятницы по местному времени (21:59 четверга по московскому) землетрясения находился в 82 км северо-западнее крупного порта Давао на берегу одноименного залива.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,9. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10,3 км.