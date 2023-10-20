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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Штормовая погода на севере Европы привела к транспортным проблемам

Штормовая погода на севере Европы привела к транспортным проблемам
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Дании, Швеции и Норвегии готовятся к удару шторма "Бабет", сообщает европейский новостной портал The Local.

На юге Дании уже ощущается штормовая погода, которая привела к локальным наводнениям, но пик, по прогнозам, придется на пятницу и субботу.

В ряде районов из-за подтоплений закрыты автомобильные дороги, повалены деревья. Датские метеорологи объявили "очень опасный уровень угрозы" из-за погоды и предупреждают, что этот шторм может стать сильнейшим за 100 лет.

В Норвегии приостановили работу паромных переправ, из предосторожности закрыли для проезда несколько мостов, в том числе Хардангерский мост на юго-западе Норвегии.

На юге Швеции в пятницу ограничили движение автобусов и поездов по ряду маршрутов.

Ранее шторм "Бабет" обрушился на Ирландию и Шотландию.

Дания Швеция Норвегия
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