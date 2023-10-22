Четыре человека погибли в результате удара шторма "Бабет" в Европе

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Четвертый день Скандинавия, Великобритания и север Германии остаются под ударом шторма "Бабет", сообщает Assicoated Press. В регионах идут ливни, которые в сочетании с сильным ветром приводят к подтоплениям, обрыву линий электропередач, нарушают работу железнодорожного и водного транспорта, в аэропортах наблюдаются задержки.

С четверга в результате шторма погибли уже по меньшей мере четыре человека. Трое в Великобритании и один человек на немецком острове Фемарн.

Штормовой ветер и сильнейшие волны разрушили специальные заграждения на побережье Балтийского моря в Дании и Германии. В немецком Фленсбурге уровень воды превысил вековой рекорд на два метра.

В ряде районов Дании пришлось эвакуировать жителей.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в прибрежных районах Скандинавии до конца выходных.

В шотландском городе Брикин пришлось эвакуировать более 300 домовладений из-за критического подъема уровня воды в реках. В реке Саут-Эск уровень воды вырос на 4 м по сравнению с обычными значениями.