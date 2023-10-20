Китай введет контроль экспорта графита

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Китайские власти из соображений национальной безопасности вводят в действие меры для контроля экспорта графита. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информацию министерства торговли и Главного таможенного управления Китая (GACC).

В частности, компаниям потребуется получать специальные разрешения на вывоз трех видов этого материала. Как отмечает издание Barron's, речь идет о синтетическом графитовом сырье высокой плотности и высокой чистоты, а также природном чешуйчатом графите.

Эти меры вступят в силу 1 декабря, сообщает агентство "Синьхуа".

Графит используется в аккумуляторах электромобилей. При этом синтетический графит позволяет увеличить скорость их зарядки, но дороже в производстве.

Китай с большим отрывом лидирует в мире по объемам переработки природного графита и в прошлом году обеспечил почти 70% глобальных объемов выпуска синтетического графита, по данным Benchmark Mineral Intelligence.