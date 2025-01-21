Индонезия может снизить квоты на добычу никеля, чтобы поддержать цены

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Индонезия рассматривает возможность снижения квот на добычу никелевой руды, чтобы поддержать цены, заявил Financial Times министр энергетики и минеральных ресурсов страны Три Винарно.

"Добыча никеля должна соответствовать потребностям внутренней отрасли и экспортного рынка, обеспечивая, чтобы объемы производства не способствовали постоянному снижению стоимости сырьевого товара и его цена была более стабильной на мировом рынке", - сказал министр.

Он не стал называть цифры, однако недавно СМИ сообщали, что квота на добычу никелевой руды в Индонезии в 2025 году может составить 150-200 млн тонн по сравнению с 270 млн тонн в 2024 году.

Цены на никель снизились на 40% за последние два года и составляют около $16 тысяч за тонну на фоне избытка поставок из Индонезии при снижении спроса на металл в сфере производства электромобилей, учитывая ослабление темпов роста этой отрасли. Падение цен привело к закрытию ряда никелевых рудников за пределами Индонезии, а также к снижению прибылей производителей внутри страны, отмечает FT.

"Если квота на добычу никелевой руды в Индонезии будет уменьшена, мы увидим ослабление темпов роста производства рафинированного никеля и, соответственно, вероятное снижение его избытка на рынке", - отмечает аналитик Benchmark Mineral Intelligence (BMI) Гэрри Фишер.

Тем не менее, Индонезии, по его словам, необходимо быть осторожной с сокращением квот, учитывая, что это скажется на налоговых поступлениях страны.

"Никелевая промышленность приносит огромную пользу экономике. Поэтому Индонезии нужно найти баланс", - говорит эксперт.

По данным BMI, Индонезия произвела 2,02 млн тонн рафинированного никеля в 2024 году, обеспечив 57% глобального производства. В этом году, по прогнозу BMI, объем выпуска составит 2,38 млн тонн, или 62% мирового производства.