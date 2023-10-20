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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

В Астане заявили об отсутствии запрета на экспорт товаров из Казахстана в РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Запрета на экспорт в Россию нет, но существует специальный экспортный режим ряда товаров в рамках международных обязательств Казахстана, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.

"Ответственно говорю, что сегодня в отношении России у нас запретов (на экспорт - ИФ) нет в отношении товаров. Что касается товаров, по которым есть специальный экспортный режим, эти товары вытекают из наших международных обязательств, в том числе в рамках ООН. Это 10 категорий товаров. Поэтому никаких запретов на экспорт в Россию нет. Это надо четко понимать", - сообщил Шаккалиев на брифинге в пятницу.

Он отметил, что Казахстан в рамках ЕАЭС соблюдает все свои обязательства. "Но в то же время мы и свои международные обязательства соблюдаем", - подчеркнул министр.

Шаккалиев обратил внимание, что товарооборот Казахстана и России год от года растет и Россия является основным торговым партнером Казахстана. В прошлом году Россия была на первом месте среди стран - торговых партнеров Казахстана по товарообороту.

"По объему товарооборота порядка 30% рост (в 2022 году - ИФ). Сейчас я бы не брал ответственность на себя, дождался бы статданных. Но у меня оптимистический настрой. В целом в рамках ЕАЭС рост идет товарооборота. Думаю, в этом году исключений не будет", - заключил глава Минторговли.

Накануне вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил журналистам, что Астана ввела ограничение на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций.

Казахстан
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