Спецпосланник ЕС по санкциям посетит Казахстан 28 ноября

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан посетит во вторник, 28 ноября, Казахстан с официальным визитом, сообщила пресс-служба представительства ЕС в Казахстане.

О'Салливан в ходе визита намерен встретиться с несколькими официальными лица Казахстана, говорится в пресс-анонсе, распространенном в понедельник.

По итогам визита спецпосланник планирует провести пресс-конференцию для СМИ.

Европейская комиссия учредила должность международного специального посланника ЕС по санкциям с целью обеспечить непрерывное обсуждение на высоком уровне с третьими странами во избежание уклонения или обхода ограничительных мер, введенных в отношении РФ с начала специальной военной операции на Украине.