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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

ЕК вскоре начнет консультации со странами ЕС о 12-м пакете санкций против РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) скоро приступит к консультациям с рядом стран ЕС о деталях возможного 12-го пакета санкций Евросоюза против РФ, сообщает EUobserver.

"На этих выходных или в начале следующей недели ЕК готова начать консультации за закрытыми дверьми (...) с отдельными столицами ЕС по поводу 12-го пакета ограничительных мер", - информирует издание.

В частности, в него должен войти запрет на покупку российских алмазов. Одновременно с тем неназванный дипломат ЕС заявил журналистам в пятницу, что "западные государства G7 в самые ближайшие дни готовы объявить о запрете на российские алмазы".

Тем временем, по данным EUobserver, Литва и Польша уже представили детальные варианты предложений по санкциям. Так, Литва хочет, чтобы ЕС запретил новые сделки с "Росатомом" и ввел запрет на покупку у России урана, СПГ и стали, ограничил оказание IT-услуг российским фирмам, прекратил экспорт в РФ лазерных технологий.

Также литовские власти выделили 77 важнейших товаров для военных РФ, экспорт которых необходимо запретить. Помимо того, в Вильнюсе указали на то, что РФ пользуется облачными технологиями, которые предоставляют компании с территории ЕС.

Кроме того, Вильнюс хотел бы запретить поставки в РФ радиаторов центрального отопления и комплектующих к ним, гвоздей, чертежных и канцелярских кнопок, швейных и вязальных игл.

В свою очередь Польша хочет запрета на ведение дел с "Росатомом", на оказание IT-услуг, на импорт ЕС сжиженного газа и алмазов. Эстония намерена добиваться полного торгового эмбарго с РФ, но предложения Таллина еще находятся в стадии разработки.

В сентябре агентство Bloomberg сообщало, что новый пакет санкций может быть представлен во время октябрьского саммита ЕС-США. Тогда сообщалось, что группа стран, в которую входят Польша и балтийские государства, призывают также ввести дополнительные ограничения в сфере торговли российским СПГ и санкции в сфере IT-услуг. Кроме того, они призывают к ограничениям, связанным с атомной энергетикой. Bloomberg отмечало, что подобные предложения Варшавы и стран Балтии отклонялись ЕС уже не раз.

Также СМИ передавали, что G7 до конца года введет запрет на импорт алмазов из РФ. Будет введен прямой запрет на покупки, который вступит в силу 1 января будущего года, а также косвенный запрет, который будет введен постепенно.

Евросоюз Еврокомиссия
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