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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

G7 до конца года введет запрет на импорт алмазов из России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Запрет на импорт российских алмазов будет согласован странами "Большой семерки" в ближайшие две-три недели, сообщил Bloomberg бельгийский чиновник.

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Будет введен прямой запрет на покупки, который вступит в силу 1 января 2024 года, а также косвенный запрет, который будет введен постепенно, добавил источник агентства.

По его словам, G7 еще предстоит разобраться в технических деталях эмбарго на российские алмазы, затем осенью ЕС сможет разработать санкционные правила, сказал чиновник. План состоит в том, чтобы запретить закупку алмазов или бриллиантов напрямую у "АЛРОСА" или у перепродавцов из Индии или ОАЭ.

Доходы России от продажи алмазов Кимберлийский процесс оценивает в $4 млрд ежегодно.

Хотя "АЛРОСА" с весны 2022 года включена в SDN list, произведенные из российского алмазного сырья бриллианты могут свободно проникать в США, которые являются крупнейшим рынком ювелирных изделий, проходя существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки драгоценных камней.

Предыдущие попытки включить "АЛРОСА" в санкционные списки ЕС блокировала Бельгия. Аргументация была в том, что такие санкции ударят по интересам участников важной для этой страны отрасли (в Антверпене расположен один из крупнейших мировых центров торговли алмазами). Также бельгийские чиновники отмечали, что в отсутствие механизма отслеживания транзакции просто переместятся в центры торговли вне ЕС. Для того, чтобы ограничить торговлю российскими алмазами, представители G7 и ЕС обсуждают создание системы глобального отслеживания оборота алмазов.

АЛРОСА Бельгия G7 США Евросоюз
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