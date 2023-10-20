Палестинцы заявили, что ЦАХАЛ призвал их эвакуировать больницу "Аль-Кудс" в Газе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Красном Полумесяце Палестины в пятницу заявили, что получили предупреждение от военных Израиля о необходимости немедленно эвакуировать больницу "Аль-Кудс" в секторе Газа, и в связи с этим призвали международное сообщество вмешаться.

"Мы призываем мир предпринять немедленные и срочные действия, чтобы предотвратить новое кровопролитие, подобное тому, которое было в больнице "Аль-Ахли", - цитируют западные СМИ заявление Красного Полумесяца Палестины.

По данным СМИ, в больнице "Аль-Кудс" находятся более 400 пациентов и свыше 12 тыс. перемещенных лиц.

Телеканал "Аль-Джазира" в свою очередь сообщил, что его сотруднику удалось связаться с директором больницы доктором Башаром Мурадом, и тот подтвердил факт звонка от ЦАХАЛ. По словам директора, военные призвали эвакуировать всех на юг в район города Хан-Юнис.

"Он сказал, что это потому что армия собирается провести военную операцию в этом районе", - отмечает телеканал.

17 октября по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа был произведен ракетный удар. Минздрав в секторе Газа заявил о гибели мирных граждан. Многие региональные руководители возложили ответственность за случившееся на Израиль. Армия обороны Израиля заявила, что не имеет отношения к удару по больнице, и считает, что к взрыву привел неудачный запуск ракеты движением "Исламский джихад".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

"Мы сейчас находимся на первом этапе. Военная операция подразумевает авиаудары, а в дальнейшем - сухопутные операции, целью которых будет уничтожение бойцов и нанесение урона инфраструктуре с целью уничтожения ХАМАС", - заявил в пятницу министр обороны Израиля Йоав Галант.