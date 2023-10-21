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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:17

В Израиле сообщили, что около 700 тыс. жителей Газы переместились на юг анклава

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Примерно 700 тыс. жителей сектора Газа ушли на юг анклава, сообщает в субботу The Times of Israel со ссылкой на неназванного представителя служб безопасности Израиля.

"Высокопоставленный сотрудник служб безопасности Израиля в субботу сделал заявление, согласно которому порядка 700 тыс. жителей переместились в южные районы анклава, а примерно 350 тыс. остаются на севере, в основном в городе Газа", - отмечает издание.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно призывала мирных жителей Газы эвакуироваться в южные районы сектора. В ЦАХАЛ заявляли, что призыв к эвакуации связан с планами нанесения ударов по подземным укрытиям палестинской группировки ХАМАС вокруг города Газа.

Между тем, в субботу представитель служб безопасности обвинил ХАМАС в переоборудовании больниц в секторе под военные базы. Он подчеркнул, что гуманитарного кризиса в секторе Газа нет, а запасов воды хватит на две недели.

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Тем временем, в Каире стартовал саммит, посвященный поиску путей решения конфликта между Израилем и ХАМАС. Открывавший саммит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что ранее достиг соглашения с президентом США Джо Байденом о постоянной работе КПП "Рафах" для доставки гумпомощи в сектор Газа.

Король Иордании Абдулла II в свою очередь назвал удары по сектору Газа "коллективным наказанием осажденных и беззащитных людей" и нарушением международного права.

Ранее в субботу первые 20 грузовиков с медикаментами и едой проехали из Египта через КПП "Рафах" на территорию анклава. Однако исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Синди Маккейн заявила, что этого недостаточно. Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс выразил надежду, что в сектор будут налажены бесперебойные поставки гумпомощи.

7 октября контролирующая Газу группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

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Хроника 07 – 21 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
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