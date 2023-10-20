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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Глава Минюста Бельгии ушел в отставку после убийства болельщиков в Брюсселе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министр юстиции Бельгии Винсент ван Кикенборн в пятницу объявил об отставке после того, как стало известно о том, что еще в августе 2022 года Тунис обращался к бельгийским властям с просьбой выдать человека, убившего в понедельник двоих шведов в Брюсселе, однако тогда этот запрос удовлетворен не был.

"Это колоссальная неприемлемая личная ошибка с драматическими последствиями", - так охарактеризовал он на пресс-конференции сложившуюся ситуацию, взяв на себя всю ответственность за тогдашний просчет властей страны.

"С самого начала моя команда и я сам собирали все детали для того, чтобы выявить ошибки, которые могли быть совершены. Мы обратились за всей возможной информацией к спецслужбам страны, полиции и органам правосудия. Выяснилось, что 15 августа 2022 года Тунис запрашивал экстрадицию этого человека, но соответствующие власти этот запрос не удовлетворили", - приводит слова ван Кикенборна бельгийский телерадиоканал RTBF.

В понедельник в Брюсселе были застрелены два шведских болельщика, один получил ранение. Они прибыли на назначенный в бельгийской столице футбольный матч Бельгия-Швеция. После объявления об убийстве болельщиков матч был прекращен.

При задержании в столичной коммуне Схарбек стрелявший получил ранение в грудь, его доставили в больницу, где он скончался.

Позднее было объявлено, что этому человеку было 45 лет, он тунисского происхождения. В ноябре 2019 года он подавал прошение о предоставлении убежища и получил отказ в октябре 2020 года. Он был известен полиции в связи с серьезными правонарушениями, такими как незаконное пребывание в стране, контрабанда людей и другими, но не был замечен как исламский радикал. При этом накануне сообщалось, что он опубликовал в социальных сетях видео с заявлением, что действовал от имени ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации).

Бельгия Брюссель
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