Израильские военные активизировали удары по Газе перед новым этапом операции

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные наращивают удары по сектору Газа в рамках подготовки к следующей фазе боевых действий против палестинского движения ХАМАС, сообщили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В следующий этап войны мы должны войти на более выгодных нам условиях. С сегодняшнего дня мы увеличиваем удары", - приводит The Times of Israel слова представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

По его словам, с начала нападения ХАМАС на Израиль из Газы неудачно были запущены 550 ракет, которые упали на территории анклава. В результате, добавил, погибли мирные жители Газы.

Начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви, в свою очередь, заявил, что израильские военные "войдут в сектор Газа с оперативной, профессиональной миссией: уничтожить боевиков и инфраструктуру ХАМАС", пишет Haaretz.

Накануне The Times of Israel сообщило, что ЦАХАЛ планирует проведение военной кампании против ХАМАС в три этапа.

"Мы сейчас находимся на первом этапе. Военная операция подразумевает авиаудары, а в дальнейшем - сухопутные операции, целью которых будет уничтожение бойцов и нанесение урона инфраструктуре с целью уничтожения ХАМАС", - цитирует издание министра обороны Израиля Йоав Галант.

Он уточнил, что на втором этапе израильские военные также продолжат вести бои, но с более низкой интенсивностью с целью "устранить очаги сопротивления".

"На третьем этапе будет происходить создание нового режима безопасности в секторе Газа (...), а также будет создана новая ситуация в области безопасности для граждан Израиля и жителей вокруг сектора Газа", - добавил Галант.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль, убив более 1,4 тыс. человек и захватив свыше 200 заложников. Израиль в ответ начал военную операцию против ХАМАС.