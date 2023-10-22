Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 октября

Израиль усилил удары по Газе, США развернут на Ближнем Востоке комплексы THAAD и Patriot, Махачев нокаутировал Волкановски

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль активизировал удары по сектору Газа перед новым этапом военной операции. "В следующий этап войны мы должны войти на более выгодных нам условиях", - заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

- США направляют на Ближний Восток комплексы THAAD и Patriot. Как заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, это повысит безопасность американских сил в регионе и поможет в защите Израиля.

- Система ПВО сбила над Воронежской областью украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

- ЦАХАЛ нанес авиаудар по мечети в городе Дженин на Западном берегу Иордана. По данным израильских военных, в подземном комплексе мечети "находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", которые готовили теракт".

- Россиянин Ислам Махачев нокаутировал в первом раунде представителя Австралии Александра Волкановски. Также на турнире UFC 294 в Абу-Даби боец российского происхождения Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, победил по решению судей представителя США Камару Усмана.