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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

ЦАХАЛ нанес авиаудар по подземному комплексу ХАМАС в мечети в Дженине

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об авиаударе по подземному комплексу палестинских движений "ХАМАС" и "Исламский Джихад" в мечети Аль-Ансар в городе Дженин на Западном берегу Иордана.

"В мечети находилась террористическая ячейка боевиков "ХАМАС" и "Исламского джихада", которые готовили теракт", - говорится в сообщении израильских военных.

По данным ЦАХАЛ, эта ячейка 14 октября совершила теракт около стены, разделяющей Израиль и Западный берег Иордана - "в результате сотовой активации прибывших на место террористических сил сработало взрывное устройство". "О травмах не сообщалось", - добавили военные.

В настоящее время Армия обороны Израиля проводит операцию против ХАМАС в секторе Газа. Военные действия начались после кровопролитного нападения радикальной группировки на юг Израиля 7 октября.

Израиль ЦАХАЛ Дженин ХАМАС Исламский Джихад
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