Цена бутылки выставленного на Sotheby's виски может дойти до $1,4 млн

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - На торги Sotheby's выставлена 96-летняя бутылка винтажного шотландского виски Macallan, сообщает Associated Press. Аукционный дом ожидает, что стоимость этого "самого желанного" виски дойдет до 1,2 млн фунтов ($1,4 млн).

Предварительные торги начнутся 1 ноября.

В 2019 году на аукционе Sotheby's была продана бутылка Macallan 1926 года. Тогда она ушла с молотка за 1,5 млн фунтов, что стало рекордом для бутылки вина или крепкого алкоголя.

Бутылки 1926 года - это самые старые бутылки виски Macallan. Предварительно напиток выдерживался более 60 лет в бочках из-под крепленых вин.