Российские боевые корабли совершили заход в индонезийский порт Танджунг Перак

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Два больших противолодочных корабля (БПК) Тихоокеанского флота зашли в индонезийский порт Танджунг Перак, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Отряд БПК "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота зашел в индонезийский порт Танджунг Перак города Сурабая в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что накануне корабли преодолели Яванское море и совершили деловой заход во второй по интенсивности судоходства морской порт в Индонезии в восточной части острова Ява.

"Пребывание экипажей в иностранном порту продлится несколько дней. В ходе стоянки кораблей в порту будут проведены совместные культурные и спортивные мероприятия с участием моряков России и Индонезии", - сказали в пресс-службе.