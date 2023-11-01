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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" зашел в Японское море через пролив Лаперуза

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг", возвращаясь в пункт постоянного базирования, прошел через пролив Лаперуза и зашел в акваторию Японского моря, сообщили в среду российские военные.

"Экипаж корабля возвращается после завершения учений по предназначению. На переходе с Камчатки моряки провели ряд корабельных учений и тренировок с отработкой учебно-боевых упражнений", - говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

Отмечается, что экипаж совершенствовал навыки в противовоздушной обороне и борьбе за живучесть корабля.

"В Охотском море моряки провели учение по поиску и уничтожению кораблей условного противника. Корабельные расчеты ракетно-артиллерийской боевой части в ходе учения отработали нормативы по стрельбе из штатных артустановок", - сообщили в пресс-службе.

Ранее японский Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что силы самообороны Японии проследили за прохождением российского ракетного крейсера с бортовым номером 011 ("Варяг" - флагман Тихоокеанского флота РФ) к северу от острова Хоккайдо.

Для наблюдения за его походом был задействован ракетный катер, а также два патрульных противолодочных самолета P-3C Сил самообороны Японии.

Тихоокеанский флот
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