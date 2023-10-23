Военные Израиля нанесли удары по югу Ливана

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удары по ряду объектов шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана.

"Некоторое время назад армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим объектам "Хезболлы", включая военный комплекс и наблюдательный пункт", - говорится в сообщении израильских военных в телеграм-канале.

Кроме того, израильский самолет атаковал отряд "террористов, действовавший в приграничном пространстве, и уничтожил имеющиеся у него боеприпасы".

Тем временем информационное агентство Ливана NNA сообщило, что израильские истребители нанесли авиаудар по окраине города Айтарун на юге страны.