Что случилось этой ночью: понедельник, 23 октября

Удары Израиля по Газе и Ливану, успехи Головина в чемпионате Франции, сборная РФ выиграла медальный зачет Игр БРИКС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- 30 человек погибли в результате ударов ВВС Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа. По меньшей мере 27 человек получили ранения.

- Сборная России выиграла медальный зачет Игр БРИКС. Второе место заняла сборная Китая , третье – ЮАР, четвертое - Индия.

- Глава Минобороны Израиля допустил, что операция в Газе займет до трех месяцев. Он также считает, что эта операция станет последней в Газе.

- Дубль Головина помог "Монако" вернуться в лидеры чемпионата Франции. Благодаря российскому футболисту его команда обыграла "Мец" со счетом 2:1.

- Военные Израиля нанесли удары по югу Ливана. Атака пришлась по объектам шиитского движения "Хезболла".